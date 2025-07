Thais Carla reclama de excesso de pele após perder 50 kg com bariátrica

Thais Carla segue empenhada em sua nova rotina de treinos, mesmo enfrentando desafios no processo de recuperação da cirurgia bariátrica, realizada em abril deste ano.

Nesta sexta-feira (11 de julho de 2025), a influenciadora compartilhou com seus seguidores as mudanças físicas que tem enfrentado após a expressiva perda de peso.

Excesso de pele vira obstáculo

Em suas redes sociais, a influenciadora revelou que já eliminou mais de 52 kg desde o procedimento, mas relatou que a nova fase trouxe um incômodo: o excesso de pele, especialmente na região abdominal, tem atrapalhado sua performance durante as atividades físicas.

Mostrando em vídeo como a área da barriga foi afetada, Thais fez um desabafo sobre as limitações que vem enfrentando.

“A parte da barriga está mole demais. Estou parecendo um sorvete. Quero que ela entre bem aqui [dentro da calça], porque na hora de eu fazer qualquer esporte, ela fica balançando”, declarou.

Solução para o conforto

Para contornar a situação e conseguir treinar com mais conforto, ela contou que passou a usar uma cinta modeladora sob medida. A peça foi indicada por uma modelista, que recomendou um modelo com reforço maior nas costas e no abdômen, justamente para dar mais sustentação ao excesso de pele.

“Com a ‘cinta’ vou conseguir fazer [exercícios] sem machucar a minha barriga”, explicou Thais, que tem dividido com o público detalhes da sua adaptação ao novo corpo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.