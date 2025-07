Theodoro Cochrane reclama de ser apenas “filho de Marília Gabriela”

O ator Theodoro Cochrane, filho da apresentadora e jornalista Marília Gabriela, desabafou durante entrevista e disse que está cansado de ser conhecido apenas como “filho de Marília Gabriela”. Ele abriu o coração e afirmou que tem orgulho da mãe, mas que sofre por não ter seu próprio reconhecimento. “Não te chamam pelo seu nome”, lamentou.

O ator concedeu entrevista à Jovem Pan News e disse que acha “um pouco chato” ser chamado apenas como “filho de Marília Gabriela”. “A gente tá fazendo uma peça que chama A Última Entrevista de Marília Gabriela, que é uma ironia ao fato de ser uma peça com a Marília Gabriela e as pessoas vão assistir a peça com a Marília Gabriela, mas vão conhecer também o Theodoro”, começou.

“Nada mais é do que a constatação disso: minha mãe é um ícone, que bom que minha mãe é um ícone e um ícone do qual eu me orgulho. Não é uma uma pessoa que eu ache ‘uó’, mas é um pouco chato você ter que dizer o tempo inteiro, a vida inteira na rua, todo dia, ‘o filho da Marília Gabriela’. Eu sou o famoso filho da Marília Gabriela. Enche um pouco o saco”, completou.

O ator Theodoro Cochrane, filho da apresentadora e jornalista Marília Gabriela

Theodoro Cochrane, Marília Gabriela e Reynaldo Gianecchini

Theodoro Cochrane, Pedro Bial e Marília Gabriela

Marília Gabriela

Theodoro Cochrane e a mãe, Marília Gabriela

Na sequência, Theodoro disse que tem seu próprio trabalho e acha “desmerecedor” ser sempre vinculado à mãe famosa. No entanto, ele reforçou que, hoje em dia, “aceitou” essa posição, mas mandou um recado para o público.

“Muita vezes a gente passa por mal educado, arrogante, mas gente, entendam: se alguém, a vida inteira, não te chamam pelo seu nome, te chamam pelo nome da sua mãe, por mais que sua mãe seja maravilhosa, você já tem mais de 40 anos na cara, é um pouco desmerecedor, pelo menos na minha autoestima meio defeituosa. Mas eu já entendi e aceitei”, disse.

A fala de Theodoro pegou mal nas redes sociais. “Que homem insuportável. É conhecido assim porque não é tão relevante. Vê se alguém chama a Fernanda Torres de filha da Fernanda Montenegro”, detonou um internauta no X, antigo Twitter. “Ele falando como se a mãe dele fosse uma bandida”, apontou outra. “Pra ele se destacar, basta ter talento”, sacramentou uma terceira.

