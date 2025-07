Theodoro Cochrane relata mudança de vida após receber diagnóstico

Theodoro Cochrane detalhou o diagnóstico de ciclotimia, durante sua participação no programa Encontro, da Globo, na última quinta-feira (17/7). Segundo o ator, sua vida mudou após a identificação correta do transtorno, que causa variações no humor em um período muito curto de tempo.

O filho de Marília Gabriela contou que tudo começou em 2021, após a morte do pai, o astrólogo Zeca Cochrane: “A gente passa pelos processos do distúrbio psicológico de maneiras nem sempre definidas ou definitivas. No caso, eu tive um fator de estresse externo, que eu tinha acabado de perder meu pai e estava sem emprego. Isso justifica de alguma forma a inconstância de humor”, iniciou ele.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Theodoro Cochrane Foto: Reprodução/Instagram @theocochrane Theodoro Cochrane Foto: Reprodução/Instagram @theocochrane Theodoro Cochrane Foto: Reprodução/Instagram @theocochrane Theodoro Cochrane Foto: Reprodução/Instagram @theocochrane Voltar

O artista contou que suas alterações de humor chegaram a afetar o relacionamento com a mãe: “Ela [Marília Gabriela] sofreu na pele o que quer conviver com a pessoa que a vida inteira foi considerada uma pessoa excêntrica porque oscila de humor e uma hora tá muito animado, uma hora tá um pouco mais irritado, outra hora tá um pouco mais “deprê”, outra hora tá um pouco mais prostrado. E as pessoas falam: ‘Não, é o jeito do Theodoro, ele é uma pessoa diferente, um artista difícil’”, refletiu.

Theodoro ressaltou que o arrependimento de ter tratado alguém mal, eventualmente, por conta do diagnóstico, é imediato: “Mas é mais difícil para a gente, porque a ressaca moral que a gente fica de ter causado pelo mal humor ou agressão… quando você faz uma grosseria o arrependimento vem na hora”, disse.

O ator contou que procurou ajuda psicológica e após ser o diagnosticado com ciclotimia, sua vida mudou: “Fazendo terapia e psiquiatra, tendo esse acompanhamento médico, eu tive o diagnostico certeiro. Quando fui diagnosticado com ciclotimia, minha vida mudou. Comecei a fazer o conjunto do remédio com a terapia e minha vida melhorou. Inclusive, das pessoas ao meu redor também”, celebrou ele.