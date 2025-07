Thiago Araújo abre show de Gusttavo Lima 6 anos depois de cantar para ele em lancha

O reencontro aconteceu! Thiago Araújo viu sua vida mudar, quando cantou para Gusttavo Lima há seis anos em uma lancha, em Angra dos Reis. Nesta última sexta-feira (25/7), o cantor teve a oportunidade reencontrar o embaixador e se emocionou ao abrir o show do artista realizado na Expoville, em Joinville, Santa Catarina.

O cantor compartilhou com os fãs o momento que esbarrou Gusttavo Lima nos bastidores da apresentação. Gusttavo fez questão de cumprimentar Thiago em sua chegada e o encontro foi registrado com uma foto.

Nas imagens, Thiago Araújo mostrou que não conseguiu conter as lagrimas após ver o ídolo. O momento especial foi comemorado por seus familiares, que acompanharam de perto sua realização.

Durante o show, o músico exibiu o vídeo do episódio que mudou sua história: “Para quem não viu esse vídeo, é um vídeo que eu tenho um carinho muito especial. Ele mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e a minha carreira. Graças a toda rapaziada que abraçou a gente com muito carinho”, disse ele ao público.

Na época, Thiago cantou para Gusttavo em uma lancha e Andressa Suita e a sogra do embaixador ficaram surpresas com a semelhança da voz. As duas chegaram a se confundir, acreditando que fosse o próprio cantor.

Ainda naquela ocasião mais do que especial, o músico ganhou uma garrafa de uísque de presente e tirou uma foto com Gusttavo. Após esse momento, Araújo assinou contrato com uma gravadora e viu sua carreira decolar.

“Estou vivendo um momento extraordinário na minha carreira. Saí de Tocantins, onde fui criado, rumo a Angra dos Reis, com três roupinhas na mochila, em busca de um sonho, que era encontrar o Gusttavo Lima. Daí começou a minha carreira, depois que fui até a lancha dele e passei três dias em alto-mar, sem voltar para casa, em um bote. Isso tudo em busca de encontrar o meu ídolo e nem pensei no perigo. Quando a gente sonha, não pensa em nada, só pensa em realizar”, disse Thiago em uma entrevista no programa “Ver Mais”, da NSC TV, emissora afiliada à Globo.