TJAC abre inscrições para estágio de pós-graduação com bolsa de R$ 2 mil

Estudantes de pós-graduação em diversas áreas poderão concorrer a vagas de estágio no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que abriu nesta quarta-feira (03) as inscrições para seu novo processo seletivo simplificado.

Os candidatos selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 2 mil, além de vale-transporte. A jornada de trabalho é de seis horas diárias, com contrato inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado. As atividades terão foco na aplicação prática dos conhecimentos acadêmicos nas áreas de formação dos estagiários.

As inscrições seguem até o dia 18 de julho e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário online, disponível no site do TJAC.

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação (nível de especialização) nas áreas de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, História, Jornalismo, Letras, Logística, Matemática, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social ou Sistema de Informação. A seleção será realizada por meio de análise curricular, com classificação baseada em critérios de pontuação especificados em tabela constante no edital.

Não poderão participar candidatos que exerçam mandato eletivo, cargos de policial civil ou militar, integrem o quadro de servidores do Judiciário acreano ou que já estejam realizando outro estágio exceto nos casos de estágio curricular obrigatório. A iniciativa reforça o compromisso do TJAC com a formação de profissionais qualificados e com a valorização do conhecimento técnico aplicado ao serviço público.

