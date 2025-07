TJAC segue com inscrições abertas para estágio de pós-graduação com bolsa de R$ 2 mil

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) segue com inscrições abertas até o dia 18 de julho para dois processos seletivos de contratação de estagiários de pós-graduação. O objetivo é preencher vagas e formar cadastro de reserva, distribuídas entre todos os municípios do estado do Acre. A íntegra dos editais está disponível na edição n.° 7.808 do Diário da Justiça, publicada no dia 1 de julho.

As estagiárias e os estagiários admitidos terão contrato de 12 meses, podendo ser prorrogado, e receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2 mil, mais vale-transporte e jornada de trabalho de seis horas diárias.

Vagas em destaque

Pós-graduação na área de Direito Exclusivo para estudantes de pós-graduação em Direito, este processo seletivo veda a participação de policiais civis ou militares, titulares de mandato eletivo (federal, estadual, municipal ou distrital), integrantes do quadro de servidores do Judiciário acreano e participantes de outro estágio (exceto estágio curricular). A seleção ocorre em etapa única, por análise curricular, com classificação por ordem decrescente do coeficiente de rendimento acadêmico.

Inscreva-se

Pós-graduação em diversas áreas Podem participar estudantes matriculados e cursando pós-graduação nas áreas de: Administração, Arquitetura, Ciência Contábeis, Ciências Econômicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, História, Jornalismo, Letras, Logística, Matemática, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Sistema de Informação. Esta seleção também acontece em etapa única, por análise curricular, com caráter classificatório e eliminatório, ranqueando os acadêmicos pela ordem decrescente do coeficiente de rendimento acadêmico.

Inscreva-se

Informações adicionais

As fases dos processos seletivos, comunicados e demais informações serão publicadas no site do TJAC. Para mais esclarecimentos, entre em contato com a Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Servidores, no e-mail: [email protected].

Fonte: TJAC

Redigido por ContilNet.