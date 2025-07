“To reaprendendo tudo”: Francisco afirma que encontrou conforto no legado de sua mãe, Preta Gil

Francisco Gil, filho único da cantora Preta Gil, que faleceu na última semana, afirmou durante a missa de sétimo dia da mãe, que tem encontrado conforto no legado que a artista construiu ao longo de sua vida, inclusive durante a luta contra o câncer. O também cantor, conversou com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, nesta segunda-feira (28/7), na paróquia Santa Mônica, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Eu tenho encontrado conforto em algumas coisas. Sobretudo no que ela tem deixado em relação, não só ao legado, do que ela deixou em relação à arte, em relação a essa existência tão importante como instrumento de luta. De tudo que ela acreditava […] em relação a tudo isso que ela viveu da doença. A informação sendo espalhada por aí era um desejo muito grande dela já em vida, ela já vinha fazendo isso, empoderando todo mundo que tem passado por coisas parecidas”, falou o primogênito da cantora, apontando o aumento da procura pelos exames de prevenção da doença.

“Estou reaprendendo tudo, começando tudo de novo, é muito difícil entender exatamente o que é um conforto agora, mas o fato é que a minha mãe foi uma existência e uma presença de luz mesmo, e na minha vida foi só amor, minha mãezinha, agora estou vendo ela com tantas coisas assim, uma presença que está aí dissolvida em muita coisa”, declarou.

Francisco ainda contou como está sendo a relação de sua filha, Sol de Maria, com o luto de perder a avó: “Mais de dois anos aí nessa luta, ela viveu cada etapa, muito presente e corajosa. A gente sempre colocou ela num lugar de uma compreensão mais suave das coisas. Coisas, mas ao mesmo tempo ela sempre quis encarar, sempre quis estar perto. E, agora a gente nessa viagem que a gente, esteve com ela até o último segundo ali juntos, ela tava lá o tempo todo, vendo tudo, então, isso foi importante também pra ela poder entender o que tava acontecendo e esse sentimento, que eu nunca acreditei que fosse acontecer”, falou.