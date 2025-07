“Todo dia curte coisa errada”: Virginia reage após polêmica envolvendo a mãe e Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca comentou nesta quarta-feira (23/7), com bom humor, o caso da curtida da mãe, Margareth Serrão, em uma suposta indireta. Por meio dos stories do Instagram, a empresária brincou sobre as vezes em que a mãe deixou curtidas que geraram polêmicas, como na situação recente envolvendo um comentário de Zé Felipe, interpretado como uma possível indireta para o jogador Vini Jr.

“Tava aqui conversando com ela, ela falou ‘eu curti’, falei ‘pronto.. curtiu o que’”’, iniciou Virginia. “Eu to com tanto medo de curtir as coisas, que agora quando eu to passando o Instagram eu vigio se eu não curti sem querer”, explicou a apresentadora. “É lógico mãe, todo dia você curte alguma coisa errada”, rebateu a influenciadora.

Zé Felipe publicou foto com legenda que deixou fãs curiosos sobre suposta indireta à Virginia e suposto affair, Vini Jr. Margareth Serrão, mãe de Virginia, é influenciadora e participa do programa "Sabadou", no SBT, com a filha Virginia Fonseca e Margareth Serrão

A mãe de Virginia voltou a tentar explicar como acaba curtindo as publicações sem querer, mas quando é questionada sobre o curtiu dessa vez, desconversa e fala que foi outra coisa, a empresária então brinca: “É fofoca né? não pode filmar”, falou rindo.

Na terça-feira (22/7), o nome de Margareth circulou nas redes sociais após ela deixar uma curtida em um post em que insinuava que o comentário de Zé Felipe: “Em Goiânia tem o 10!”, fazia referência ao número da camisa de Vini Jr., gerando burburinho entre os fãs e internautas. Já que a frase foi publicada dias depois dos boatos sobre o suposto affair da influenciadora com o atleta ganharem força.

A equipe de Serrão, no entanto, esclareceu para o jornalista Hugo Gloss que a interação foi involuntária. “Ela curtiu o post sem querer e não ia fazer isso nunca”, afirmou a assessoria.