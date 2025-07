Tony Bellotto retoma rotina de exercícios após cirurgia no pâncreas

O guitarrista Tony Bellotto, integrante da icônica banda Titãs, foi visto nesta quinta-feira (10) pedalando pelas ruas do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O músico de 63 anos seguiu até uma academia da região, onde se exercitou sob orientação de um personal trainer. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local, principalmente por marcar um momento simbólico em sua recuperação, poucos meses após enfrentar uma cirurgia delicada.

Em abril deste ano, Tony passou por uma operação para a retirada de um tumor no pâncreas. O diagnóstico preocupou fãs e amigos, mas desde o início, o músico adotou uma postura serena e positiva. Em uma publicação nas redes sociais, ele agradeceu o apoio recebido e pediu que seus admiradores evitassem dramatizações. “Quero agradecer os pensamentos, palavras e mensagens de apoio e carinho, e pedir que vocês não sofram, sem drama”, escreveu na ocasião.

O guitarrista também revelou que buscou inspiração em seu colega de banda, Branco Mello, que superou dois cânceres nos últimos anos na laringe e na língua. “Estou tranquilo, confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade, inspirado pelo nosso querido Branco Mello”, destacou Tony, demonstrando força e otimismo durante o tratamento.

Além da carreira consolidada no rock nacional com os Titãs, Tony Bellotto também é conhecido pela estabilidade em sua vida pessoal. Casado com a atriz Malu Mader há mais de 30 anos, ele é pai de dois filhos, João e Tony, e costuma manter a discrição em relação à vida familiar.

A reaparição do músico em plena atividade física reforça os sinais de recuperação e mostra que, mesmo após um susto de saúde, ele segue firme em sua rotina e estilo de vida saudável. Fãs e admiradores comemoram cada novo passo do artista, que continua sendo uma das figuras mais queridas da música brasileira.

Por: Contigo!

