Tony Hawk 3+4 e The Last of Us agitam os lançamentos da semana nos games

A semana de lançamentos nos games trouxe grandes nomes que prometem agradar a todos os gostos. Com o retorno de franquias aclamadas e a chegada de novidades, os jogadores têm muitas opções para explorar.

Destaques da semana

Os grandes protagonistas da semana são:

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 : o retorno dos clássicos jogos de skate com gráficos atualizados e novos atletas, incluindo as brasileiras Rayssa Leal “Fadinha” e Letícia Bufoni.

: o retorno dos clássicos jogos de skate com gráficos atualizados e novos atletas, incluindo as brasileiras Rayssa Leal “Fadinha” e Letícia Bufoni. The Last of Us Complete: a coletânea física que reúne o aclamado The Last of Us Parte 1 (remake) e The Last of Us 2 Remastered para PS5, mergulhando os jogadores em um mundo pós-apocalíptico emocionante.

Além desses, a semana também conta com:

Patapon 1+2 Replay : as adoráveis criaturinhas rítmicas em versão remasterizada.

: as adoráveis criaturinhas rítmicas em versão remasterizada. EA Sports College Football 26 : o aguardado jogo de futebol americano universitário.

: o aguardado jogo de futebol americano universitário. Bendy and the Dark Revival : versão para consoles do game de terror.

: versão para consoles do game de terror. Islanders: New Shores : um relaxante jogo de construção minimalista.

: um relaxante jogo de construção minimalista. Everdeep Aurora : aventura retrô com uma gatinha em busca de sua mãe.

: aventura retrô com uma gatinha em busca de sua mãe. Missile Command Delta : o clássico reinventado como estratégia em turnos.

: o clássico reinventado como estratégia em turnos. Mycopunk : um frenético FPS cooperativo online.

: um frenético FPS cooperativo online. Subnautica: a aclamada experiência de sobrevivência submarina chega aos celulares.

Mais detalhes sobre os lançamentos

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Lançamento : 11 de julho

: 11 de julho Plataformas : PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam e Battle.net)

: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam e Battle.net) Preço: R$ 269,90

Desenvolvido pela Iron Galaxy Studios e publicado pela Activision, este remake revitaliza os gráficos e traz novidades como skatistas com visuais atualizados e a participação de novos atletas. O game mantém a essência da série com fases abertas, objetivos variados (coletar S-K-A-T-E, realizar combos, alcançar locais secretos) e uma trilha sonora marcante. A jogabilidade de Tony Hawk’s Pro Skater 4 foi simplificada para se alinhar aos três primeiros capítulos.

The Last of Us Complete

Lançamento : 10 de julho (versão digital e física no exterior)

: 10 de julho (versão digital e física no exterior) Plataforma : PS5

: PS5 Preço: R$ 569,90 (digital)

A aclamada saga da Naughty Dog, publicada pela Sony, chega em uma coleção que inclui o remake The Last of Us Parte 1 e o remaster The Last of Us 2 Remastered. Ambos os jogos contam a história de um mundo pós-apocalíptico dominado por um fungo. A jogabilidade mistura tiroteios, exploração, furtividade e combate. A coletânea física inclui uma caixa Steelbook, as histórias em quadrinhos American Dreams completas (#1 a #4) e quatro artes impressas por litografia, além de uma carta de agradecimento do diretor Neil Druckmann. Por enquanto, a edição física não tem previsão de lançamento no Brasil.

Patapon 1+2 Replay

Lançamento : 11 de julho

: 11 de julho Plataformas: PS5, Nintendo Switch, PC

Os dois primeiros games da série rítmica Patapon, originalmente do PSP, foram remasterizados pela SAS Co., Ltd e publicados pela Bandai Namco. Assuma o papel de uma entidade com um tambor sagrado para guiar os Patapons, combinando ritmos e botões para emitir comandos de ataque e enfrentar inimigos. A versão Replay traz visuais remasterizados e recursos de acessibilidade, como seleção de dificuldade.

EA Sports College Football 26

Lançamento : 10 de julho

: 10 de julho Plataformas : PS5, Xbox Series X/S

: PS5, Xbox Series X/S Preço: R$ 399,90 (PS5), R$ 349 (Xbox)

O game de futebol americano universitário da Electronic Arts chega com melhorias em seus diversos modos. Escolha entre 136 escolas e mais de 10 mil atletas famosos. No modo Dynasty, crie seu técnico ou assuma o papel de um dos 300 treinadores. Em Road to Glory, crie seu próprio jogador, suba de nível e, após vencer, exporte seu atleta para Madden NFL 26. O modo Ultimate Team permite montar seu time dos sonhos.

Bendy and the Dark Revival

Lançamento : 11 de julho

: 11 de julho Plataformas : PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Preço: R$ 112,45 (Xbox), R$ 57,99 (Switch)

A sequência do game de terror Bendy and the Ink Machine chega aos consoles. Em primeira pessoa, controle a animadora Audrey Drew, contaminada por uma estranha tinta em um estúdio abandonado. Sobreviva em meio a criaturas enlouquecidas e evite o temido Demônio de Tinta, fugindo, se escondendo, lutando com armas improvisadas e usando poderes de tinta para desvendar os segredos do local.

Islanders: New Shores

Lançamento : 10 de julho

: 10 de julho Plataformas : PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Preço: R$ 53,90 (Xbox, Switch)

Um novo título na série de construção minimalista, onde você pode criar cidades inteiras em ilhas. Posicione diferentes tipos de construção através de 50 fases em 6 biomas. A qualidade da construção e sua localização garantem pontos para novas estruturas. O objetivo é alcançar uma alta pontuação antes que seus pontos ou espaço acabem. Jogue nos modos Recorde ou Sandbox (construção ilimitada).

Everdeep Aurora

Lançamento : 10 de julho

: 10 de julho Plataformas: Nintendo Switch, PC

Neste game independente com visual retrô, controle Shell, uma jovem gatinha em busca de sua mãe em um mundo pós-apocalíptico onde chuvas de meteoros forçaram a população a viver no submundo. Aventure-se escavando cavernas secretas e encontrando personagens excêntricos que oferecerão missões. O jogo combina visuais 16 bits com efeitos modernos e gameplay clássico.

Missile Command Delta

Lançamento : 8 de julho

: 8 de julho Plataformas : PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

: PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Preço: R$ 104,90 (PS5), R$ 74,95 (Xbox), R$ 59,99 (Switch)

Uma reimaginação do clássico Missile Command da Atari. Este jogo de estratégia em turnos com narrativa intrigante te coloca em um bunker da Guerra Fria, controlando um arsenal antimísseis. Intercepte mísseis inimigos e salve cidades em momentos de alta tensão. Entre os ataques, investigue o bunker, resolva quebra-cabeças e descubra um grande mistério.

Mycopunk

Lançamento : 10 de julho

: 10 de julho Plataforma: PC

Um agitado jogo de tiro FPS cooperativo online da Pigeons at Play, publicado pela Devolver Digital. Jogue como robôs rejeitados em sua última missão para escapar do ferro-velho da empresa Saxon. Até 4 jogadores podem se unir para enfrentar ameaças no planeta Novo Atlas, onde um fungo controla máquinas e armas. Melhore suas habilidades e armas, criando estratégias ou partindo para o ataque sem planos.

Subnautica

Lançamento : 8 de julho

: 8 de julho Plataformas : Android, iOS

: Android, iOS Preço: R$ 44,99 (iOS)

O aclamado jogo de sobrevivência Subnautica ganhou uma versão mobile paga. Após cair em um planeta alienígena dominado pela água, encontre recursos básicos e explore um vasto mundo submerso. O mundo submarino é belo, mas esconde perigos. Procure uma forma de sair do planeta e desvende seus mistérios. A versão mobile traz uma nova interface touch e os ajustes de dificuldade do original: Sobrevivência, Liberdade (sem preocupação com oxigênio/fome) e Criativo (apenas para construir).

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet