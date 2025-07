Torcedor do Santos se pronuncia após discussão com Neymar; veja o vídeo

O torcedor que discutiu com Neymar ao final da partida entre Santos e Internacional, na noite dessa quarta-feira (23/7), pelo Campeonato Brasileiro, utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. Ele pediu desculpas pelo tom que utilizou com o camisa, mas cobrou mais empenho da equipe.

“Queria pedir desculpa para todos torcedores do Santos, os que estavam presentes e os que viram pela televisão. Hoje me exaltei um pouco. O time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar. Fui um pouco ríspido”, assumiu o rapaz.

O torcedor seguiu explicando o ocorrido e criticou mais um resultado negativo do Santos.

“Quero pedir desculpa para todos, para todo elenco do Santos. Mas também quero pedir e cobrar um pouco mais de vontade, um pouco mais de raça. Porque vocês, jogadores, ficaram 30 dias treinando. Não é possível essa ‘nhaca’ toda”, reclamou.

O rapaz ainda reforçou as críticas para o elenco e a administração do clube.

Confira:

“A gente tomou de 3 x 0, agora tomou um outro sacode do Inter. O time correndo errado, marcando errado, jogadores perdidos dentro de campo. Precisa rever muita coisa. Nosso presidente precisa ver muita coisa”.

Com a segunda derrota seguida, o Santos permanece na 17ª colocação, com 14 pontos, na zona do rebaixamento. A equipe volta aos gramados no sábado (26/7), quando joga contra o Sport na Ilha do Retiro.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.