Torcedor que bateu boca com Neymar usou outro nome e CPF para cadastro do sócio torcedor

O Portal LeoDias teve acesso exclusivo ao boletim de ocorrência registrado pelo Santos contra o torcedor Alex Sander Silva, o mesmo que discutiu com Neymar após a partida contra o Internacional na última quarta-feira (23/7). Segundo o que consta no documento, a intenção inicial do marketing do clube era promover um encontro entre o referido torcedor e Neymar, a fim de realizar um “pedido de desculpas”. No entanto, ao tentar identificar o torcedor através do sistema de biometria facial e do programa de sócio torcedor, foi identificado o uso de dados falsos pelo referido torcedor para entrar na Vila Belmiro.

Segundo a denúncia protocolada pelo clube na última sexta-feira (25/7), o Santos procurou o nome de Alex Sander Silva dentre os torcedores que integram o programa “Sócio Rei”, uma vez que o torcedor se identificou nas redes sociais como um dos assinantes do plano. No entanto, a equipe paulista verificou que não havia ninguém com este nome dentre os associados ativos e que o registro que constava no sistema do clube havia sido cancelado em janeiro de 2025. Também não foi identificado nenhum torcedor com o nome de Alex Sander Silva através do sistema de biometria facial.

Suspeitando do ocorrido, o Santos utilizou o sistema de câmeras de seguranças para encontrar o torcedor. O clube identificou que Alex Sander havia acessado o estádio por volta das 21h. Ao verificar o sistema de biometria facial e dados da catraca, se verificou que o torcedor se utilizou de uma carteira de sócio com registro de Andre Gonçalves de Oliveira, com um outro número de CPF. No entanto, a foto utilizada no cadastro pertencia a Alex Sander Silva.

O Portal LeoDias também teve acesso a um registro do site de biometria facial utilizado pelo Santos para o cadastro de torcedores e foi possível identificar um documento sem o detalhamento de nomes e dados pessoais. O registro do site, no entanto, com a foto de Alex Sander Silva, está com o nome de Andre Gonçalves de Oliveira.

Vale destacar que o cadastro de Andre Gonçalves de Oliveira foi feito no site oficial do Santos um mês após o cancelamento do plano de Alex Sander, em fevereiro de 2025.

Durante a madrugada deste sábado (26/7), Alex Sander Silva divulgou nas redes sociais um vídeo em que mostra um cadastro, retirada do sistema oficial do site de biometria facial. A imagem, no entanto, não mostra o nome de registro.

O Portal LeoDias procurou o torcedor para se pronunciar quanto a denúncia de falsificação de documento e, até o momento, não obteve resposta. O espaço está aberto para futuras manifestações.

O Santos Futebol Clube também foi procurado para se pronunciar quanto aos novos detalhes. O clube, no entanto, informou que irá manter o pronunciamento publicado nesta sexta-feira (25/7). Leia a nota abaixo.

“O Santos Futebol Clube informa que já adotou as providências necessárias para apurar os fatos ocorridos durante a partida contra o Internacional, realizada na Vila Belmiro, envolvendo o atleta Neymar da Silva Santos Jr. e o Sr. Alex Sander Silva.

A apuração interna identificou possíveis irregularidades na aquisição do ingresso pelo sr. Alex Sander Silva, que acessou o estádio utilizando documentos que não lhe pertencem, conforme registros do programa Sócio Rei e do sistema de biometria. Ressalta-se, inclusive, que ele não é sócio do Santos Futebol Clube.

Diante disso, o Clube registrou boletim de ocorrência nesta sexta-feira (25) e comunicou o caso às autoridades competentes, que darão prosseguimento à investigação. A medida foi tomada em conformidade com o que rege o Estatuto do Torcedor, que prevê a responsabilização de indivíduos que utilizem meios fraudulentos para ingresso em eventos esportivos.

Reiteramos que a implementação do sistema de reconhecimento facial visa garantir a segurança e integridade de atletas, colaboradores e torcedores que frequentam o estádio para trabalhar ou apoiar o Santos Futebol Clube.

A agremiação aguardará a apuração da Polícia Civil para fazer novas manifestações sobre o caso”