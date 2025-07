torcida-do-corinthians-faz-protesto-em-parque-na-disney-e-pede-reforma-do-estatuto

Uma das organizadas do Corinthians, Fiel Florida, fez um protesto em frente à fachada de um dos parques da Disney, nos Estados Unidos. O grupo exige a saída de Andrés Sanchez, Augusto Melo, Duilio Monteiro Alves e pede a reforma do estatuto corinthiano.

Em uma das faixas, colocada abaixa do cartaz principal com dizeres “Welcome to Walt Disney World”, estampava “Fora Ratazana$”, em referência a Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo. Na segunda faixa, abaixo do Mickey, estava escrito “Reforma do estatuto já”.

A Gaviões da Fiel, organizou na última quinta-feira (24/7), uma manifestação em frente ao Parque São Jorge, sede social do clube. A torcida convocou o ato para contestar a situação política e as gestões do clube. O principal grupo mencionado no protesto foi o político Renovação & Transparência (R&T).

O presidente afastado do cargo, Augusto Melo, também foi alvo dos torcedores. No protesto, a organizada preparou caixões para os cinco nomes: Andrés Sanchez, Augusto Melo, Duilio Monteiro Alves, Mario Gobbi e André Negão. Um boneco com a foto de Andrés simulando um enforcamento também foi produzido.

Fora de campo, o clube enfrenta um dos piores momentos de sua história. Mas, dentro das quatro linhas, o Corinthians enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira (30/7), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.