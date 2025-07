Torcida do Fluminense no Acre já está reunida para acompanhar semifinal do Mundial contra o Chelsea

A emoção e a ansiedade já tomam conta dos torcedores tricolores no Acre. A torcida Flu Acre se mobilizou desde as primeiras horas desta terça-feira (8) para acompanhar, reunida, a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, onde o Fluminense enfrenta o poderoso Chelsea, da Inglaterra.

O duelo decisivo vale muito mais do que a vaga na final. Além de colocar o clube carioca na disputa pelo título mundial inédito, o jogo também garante uma premiação milionária: mais de 30 milhões de dólares (cerca de R$ 165 milhões) para quem avançar à grande decisão.

No Acre, a torcida organizada preparou um verdadeiro esquenta, com bandeiras, camisas históricas, batuques e muita fé no time comandado por Renato Gaúcho. Para os tricolores locais, o jogo representa um momento histórico: é a chance de ver o Fluminense atingir o topo do futebol mundial.

O clima é de ansiedade, mas também de confiança. A bola rola logo mais, e os tricolores acreanos já estão prontos para empurrar o time do outro lado do mundo – nem que seja no grito, a milhares de quilômetros de distância.