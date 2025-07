Torcida do Sport prepara máscaras de Marquezine para provocar Neymar em jogo contra o Santos

Neste sábado às 18h30, o Sport recebe o Santos na Ilha do Retiro, em Recife, pela 17ª rodada do Brasileirão. Buscando superar a má fase, os torcedores do rubro-negro elaboraram uma forma de provocar Neymar, o principal craque da equipe paulista. Torcedores confeccionaram máscaras com o rosto de Bruna Marquezine, ex-namorada do camisa 10, que serão distribuídas no estádio neste sábado (26/7).

O idealizador da ideia foi o influenciador Pedro Chianca e acabou conquistando a torcida do Sport. “É uma ideia de desestabilizá-lo de alguma forma. A gente sabe que o momento do Sport é difícil, quatro pontos. E foi a forma que eu tentei fazer para dar um alívio cômico para a gente brincar com essa situação. Eu fiz um vídeo, alguns torcedores do Sport viram e abraçaram a ideia”, disse o influenciador em entrevista ao site Ge.globo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/YouTube Reprodução Torcedores do Sport preparam máscara com rosto de Marquezine para partida contra o Santos visando provocar Neymar / Reprodução brasileirão Vitória e Sport fazem jogo emocionante na parte de baixo da tabela. Vitória e Sport fazem jogo emocionante na parte de baixo da tabela. Paulo Paiva/ Sport Recife Reprodução Reprodução Gabriel Cappelletti/Getty Images Voltar

Próximo

Apesar do mau momento, com apenas quatro pontos em 16 rodadas, os torcedores do rubro-negro se apegam na provocação sadia e no recente empate com o Vitória, fora de casa, com direito a gol no último minuto para que Sport possa, enfim, conquistar vencer a primeira partida no Brasileirão.

O Santos também não vive grande momento após duas derrotas consecutivas, uma para o Mirassol e outra para o Internacional. Na 17ª posição com 11 pontos, o clube visa sair da zona do rebaixamento.