Touro: confira o horóscopo de hoje (26/7) para seu signo

Reencontros e resgates do passado darão um sabor intenso ao sábado. Uma conversa franca criará um clima carinhoso e protetor na vida familiar e no amor.

Se estiver em dúvida, observe os gestos mais do que as palavras. A noite será divertida e animada, solte a curiosidade e curta as coisas boas da vida, em ótima companhia. Fim do mês: 3 simpatias para cada signo atingir o sucesso em julho