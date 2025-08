Trabalhador morre durante derrubada de árvore na zona rural de Rio Branco

O trabalhador rural Carlos Souza da Silva, de 55 anos, morreu após sofrer uma queda enquanto realizava o corte de uma árvore no final da tarde desta quinta-feira (31), no km 11 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, no Ramal do Medeiros, Loteamento Medeiros, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da esposa da vítima, o casal reside na zona urbana da capital, mas estava no local havia cerca de três dias, onde Carlos havia sido contratado para realizar a derrubada de algumas árvores. Durante o trabalho, ao cortar um dos galhos, ele foi atingido e acabou caindo de uma altura aproximada de 20 metros. A motosserra permaneceu no topo da árvore, presa por uma corda.

Na queda, Carlos bateu a cabeça em um dos galhos já cortados, o que causou graves ferimentos no rosto, deixando-o parcialmente desfigurado. A vítima morreu antes de receber atendimento médico.

A esposa, junto com outras pessoas que estavam no local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Posteriormente, uma unidade de suporte avançado também foi mobilizada. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que Carlos já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os procedimentos da Polícia Técnico-Científica. Agentes da necropsia também estiveram presentes, realizaram o reconhecimento do corpo e o encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames cadavéricos.

A Polícia Civil deve investigar o caso.