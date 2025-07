Trabalhador rural esquece armadilha e acaba ferido no interior do Acre

Um morador do ramal da Manga, na zona rural de Sena Madureira, interior do Acre, foi ferido por uma armadilha que ele mesmo havia montado. O caso inusitado aconteceu nesta segunda-feira (21), quando Francisco, conhecido na comunidade como “Jesus”, de 43 anos, foi atingido na perna, mais precisamente no mocotó, após esquecer o local exato onde havia instalado o artefato.

De acordo com informações repassadas à rádio local, o próprio Francisco contou que havia colocado a armadilha para proteger uma área onde costuma caçar, mas, no dia seguinte, ao passar pelo local, acabou acionando o mecanismo acidentalmente.

Apesar do susto e do ferimento, ele conseguiu receber atendimento médico. O carro da saúde do município foi acionado e realizou o transporte do morador até Sena Madureira. De lá, ele foi transferido para Rio Branco, onde deve passar por procedimento para retirada do objeto alojado na perna.

Francisco é conhecido na região por ser um homem trabalhador e tirar o sustento da pesca e da caça. O caso gerou alerta entre os moradores quanto ao uso desse tipo de armadilha na floresta.

Além disso, durante o programa de rádio local, foi informado que o nível do Rio Purus preocupa barqueiros e autoridades de Santa Rosa do Purus, devido à dificuldade de navegação. A Prefeitura do município já iniciou a abertura de um canal alternativo para escoamento de mercadorias.