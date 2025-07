Trabalhadores da Saúde anunciam greve geral para agosto caso governo não atenda reivindicações

Os profissionais da saúde pública do Acre decidiram marcar uma greve geral para o dia 5 de agosto, caso o governo do Estado não avance nas negociações com a categoria. A principal exigência é a finalização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), além de um reajuste salarial de 20% e a ampliação dos auxílios alimentação e saúde para R$ 1 mil cada.

A mobilização foi divulgada pelo deputado estadual Adailton Cruz (PSB), que representa os trabalhadores da saúde na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Segundo ele, a insatisfação dos servidores aumentou após a apresentação, pelo governo, de um cronograma que prevê prazos longos para conclusão e votação do PCCR.

Atualmente, o plano está sob responsabilidade da Secretaria de Saúde (Sesacre), que se comprometeu a corrigir o documento e entregá-lo à Secretaria de Administração (Sead) até o dia 30 de julho. Em seguida, a Sead teria até 30 de agosto para analisar a proposta. Já a versão final, que será apresentada aos servidores e posteriormente encaminhada à Aleac, só deve ficar pronta até 30 de setembro.

Os prazos foram considerados excessivos pelos trabalhadores, que já aguardam a reformulação do PCCR há mais de um ano. Além da celeridade no processo, eles cobram correções na tabela salarial dos profissionais de assistência de nível superior, que, segundo a categoria, ficaram com valores inferiores aos de outras funções.

A categoria afirma que, caso as reivindicações sejam atendidas até a data marcada, o movimento grevista será suspenso. Até lá, os sindicatos seguem em estado de mobilização e articulando estratégias para fortalecer a paralisação, caso seja confirmada.