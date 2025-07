Trabalhadores do Acre vão receber 4º lote do Abono Salarial nesta semana; valor ultrapassa R$ 13 milhões

O pagamento do quarto lote do Abono Salarial 2025 será iniciado nesta terça-feira, 15 de julho, com liberação de R$ 13,3 milhões destinados aos trabalhadores do Acre. A quantia faz parte dos R$ 5,06 bilhões disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta etapa, que vai contemplar mais de 4,2 milhões de brasileiros.

Nesta rodada, os beneficiários são os trabalhadores nascidos nos meses de setembro e outubro. Para ter direito ao abono, é necessário ter exercido atividade com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023, com remuneração média mensal de até dois salários mínimos, além de atender a outros critérios previstos em lei.

O valor do benefício pode variar entre R$ 127 e R$ 1.518, de acordo com o tempo de trabalho formal registrado durante o ano-base. O pagamento ocorre por meio da Caixa Econômica Federal para os empregados da iniciativa privada, vinculados ao PIS que somam 3,8 milhões de pessoas nesta fase, e pelo Banco do Brasil para os 479 mil servidores públicos cadastrados no PASEP.

O cronograma de pagamento referente ao ano-base 2023 teve início em fevereiro e seguirá até 29 de dezembro. Os trabalhadores acreanos podem conferir os valores a receber e as formas de saque pelos canais oficiais da Caixa, do Banco do Brasil ou por meio do telefone 158, do Ministério do Trabalho.