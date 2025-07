Traficante que trocava etiqueta de malas para exportar cocaína é preso

Um dos líderes da quadrilha que trocava etiquetas de malas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para enviar cocaína à Alemanha foi preso durante operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta terça-feira (22/7). Em março de 2023, as goianas Jeanne Paollini e Kátyna Baía foram presas no aeroporto de Frankfurt por terem sido vítimas do golpe (relembre o caso abaixo).

O homem preso durante a 4ª fase da ação foi localizado após seis meses de buscas.

2 imagens

Reprodução/ PF 2 de 2

A organização criminosa agia entre os anos de 2022 e 2023. À época, a Polícia Federal desarticulou a organização, desde os membros de menor hierarquia e quase todos os líderes do grupo, com exceção de um, que não havia sido identificado até a manhã desta terça.

Operação da PF

A Polícia Federal deflagrou, em 4 de abril de 2023, uma operação para combater a forma que os traficantes estavam usando para levar cocaína para a Europa.

Segundo as investigações, o grupo criminoso enviava malas com cocaína do Brasil para a Alemanha.

No entanto, no meio do caminho, integrantes do esquema trocavam a etiqueta da bagagem com drogas por outras de malas comuns, de passageiros inocentes.

Seis investigados, que trabalham de forma terceirizada para companhias aéreas no Aeroporto de Guarulhos, foram presos em abril.

As ações da PF começaram cerca de um mês após a prisão por engano das brasileiras. Elas passaram 38 dias na prisão alemã.

Quadrilha trocou etiqueta de malas de brasileiras

Em 5 de março de 2024, Jeanne Paollini e Kátyna Baía, de Goiânia (GO), tiveram as bagagens trocadas e foram presas por tráfico internacional de drogas em Frankfurt, na Alemanha.

As bagagens foram despachadas no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, mas as etiquetas das malas foram trocadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU).

Imagens mostram funcionários em GRU trocando as etiquetas das malas do casal formado pelas goianas. A identificação das bagagens delas foi colocada em outras duas carregadas de cocaína. Veja:

16 imagens

Imagens de elevador mostram as goianas saindo de casa com uma bagagem preta

TV Globo / Reprodução 2 de 16

Na entrada do aeroporto, é possível ver as jovens chegando com uma bagagem preta e outra rosa

TV Globo / Reprodução 3 de 16

Pelas câmeras internas do aeroporto de Guarulhos, um funcionário seleciona a mala preta das jovens

TV Globo / Reprodução 4 de 16

Ele identifica as informações pessoais na etiqueta da mala

TV Globo / Reprodução 5 de 16

TV Globo / Reprodução 6 de 16

Ele chama o cúmplice, que vai até o local

TV Globo / Reprodução 7 de 16

Um dos integrantes da quadrilha tira foto dos dados

TV Globo / Reprodução 8 de 16

A mala fica na esteira sob vigilância dos bandidos

TV Globo / Reprodução 9 de 16

Em seguida, eles aparentam fazer uma ligação

TV Globo / Reprodução 10 de 16

Na entrada do aeroporto, outras duas mulheres integrantes da quadrilha chegam com outras malas

TV Globo / Reprodução 11 de 16

Uma funcionária do guichê acena para elas e coloca as malas nas esteiras

TV Globo / Reprodução 12 de 16

Três minutos após o suposto atendimento, as mulheres saem do aeroporto

TV Globo / Reprodução 13 de 16

As novas malas contêm 20 kg de cocaína em cada e vão para esteira na área interna

TV Globo / Reprodução 14 de 16

Os funcionários procuram as malas

TV Globo / Reprodução 15 de 16

Ao recolher, eles fazem a troca da etiqueta

TV Globo / Reprodução 16 de 16

Vídeo mostra os criminosos se escondendo em ponto cego para efetuar troca

TV Globo / Reprodução

Na ocasião, as passageiras informaram que não tinham conhecimento do conteúdo ilícito dentro das malas e que as bagagens apreendidas não eram delas.