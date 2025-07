Tragédia: apresentador de TV morre após ser atacado com furadeira

O apresentador de televisão Luiz Flavio de Brito, de 51 anos, morreu nesta segunda-feira (7/7) após ser atacado com um golpe de furadeira elétrica na cabeça. A agressão ocorreu no dia anterior, em Várzea Paulista, no interior de São Paulo.

Segundo a polícia, o suspeito foi identificado como Yuk Bayard Costa. Os dois teriam se envolvido em uma briga e luta corporal na Rua Argenta, no bairro Jardim Itália. Durante a confusão, Yuk teria golpeado Luiz Flávio na cabeça com uma furadeira e, em seguida, fugiu do local levando a arma do crime e deixando apenas um cabo plástico no chão.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Luiz Flávio foi socorrido já desacordado e encaminhado ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde teve a morte cerebral confirmada nesta segunda-feira.

Suspeito foragido e motivação desconhecida

O delegado Fernando Bardi, diretor da Deinter-2 – unidade policial responsável pela região –, informou que Yuk está foragido após um pedido de prisão feito pela polícia.

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Várzea Paulista para investigar o caso. Apesar dos avanços na identificação do suspeito, a polícia ainda não sabe o que motivou a briga entre os dois.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet