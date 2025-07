Tragédia! Árvore cai sobre casa de entretenimento adulto e casal é resgatado sem roupas

Um vídeo que circula nas redes sociais nas últimas horas mostra o momento em que uma árvore de grande porte desabou sobre um cabaré na cidade de Tabatinga, no interior do Amazonas. O acidente teria ocorrido na noite desta terça-feira (29), segundo as primeiras informações divulgadas por páginas locais.

O estabelecimento atingido, conhecido como Bar das Primas, é uma casa de entretenimento adulto e estava em funcionamento no momento do incidente. A queda da árvore provocou a destruição de parte da estrutura do imóvel e deixou clientes e funcionárias em situação de risco.

Nas imagens amplamente compartilhadas, é possível ver o resgate de um casal que estava em um dos quartos no momento do acidente. Ambos foram retirados dos escombros por populares, ainda sem roupas, em meio aos galhos e destroços, sob gritos e pedidos de socorro.

De acordo com relatos de pessoas presentes na cena, uma stripper estaria desaparecida após o desabamento. “Acaba de acontecer um acidente. Um bar da feira de Tabatinga, conhecido como Bar das Primas, acaba de ser atingido por uma árvore que caiu em cima da casa com pessoas dentro”, informou uma publicação em uma página local.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de vítimas, o estado de saúde dos envolvidos ou o paradeiro da possível desaparecida. As autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Veja o vídeo: