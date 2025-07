Tragédia: criança de dois anos morre eletrocutada dentro de casa

Shaiane Vitória Moret de Jesus, de apenas 2 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica dentro da própria casa, na última terça-feira (29), no distrito de Tabajara, zona rural de Machadinho D’Oeste (RO).

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, a mãe da criança estava no quintal realizando afazeres domésticos quando ouviu um barulho vindo do interior da residência. Ao entrar, encontrou a filha segurando uma extensão elétrica e sendo eletrocutada.

Familiares tentaram prestar socorro imediatamente e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, devido à distância de cerca de 80 km da região central do município, a equipe médica levou mais de duas horas para chegar. Quando o socorro chegou, a criança já estava sem vida.

O corpo foi encaminhado ao Hospital Municipal de Machadinho D’Oeste e, em seguida, levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ariquemes.

Segundo a Polícia Civil, não foram encontrados indícios de violência ou negligência por parte da família. O caso foi registrado como morte acidental por descarga elétrica.

Fonte: G1

Redigido por ContilNet.