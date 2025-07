Tragédia em cirurgia: empresária de 40 anos morre durante lipo com médico da elite

Uma empresária de 40 anos, identificada como Natália Cavanellas, morreu nessa segunda-feira (7/7) durante um procedimento de lipoaspiração no Hospital San Gennaro, na Mooca, zona leste da capital paulista. A cirurgia foi realizada pelo médico Edgar Lopez, que possui uma clínica de luxo em Moema, bairro nobre da zona sul.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a irmã da vítima relatou à delegacia que Natália sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o procedimento. “Ela recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu”, informou a pasta.

O caso foi registrado como morte suspeita no 42° DP (Parque São Lucas). Procurado pelo Metrópoles, o Hospital San Gennaro informou que não emitiu nota oficial e que “todos os esclarecimentos foram prestados à família da paciente”.

O cirurgião e a vítima

Edgar Lopez é formado pela Universidade Nacional Federico Villarreal e especializado em cirurgia plástica pela Universidade Santa Cecília (Unisanta). Com certificados internacionais, ele é considerado referência em lipo HD e mamoplastia, sendo, segundo o site de sua clínica, o primeiro profissional no Brasil a utilizar a tecnologia Renuvion. Lopez é membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Sua clínica oferece procedimentos como lipoescultura, abdominoplastia e remodelação de glúteos. O Metrópoles tentou contato com a clínica, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem. O local permanece aberto.

Natália Cavanellas era diretora fundadora da Nc Hub360, uma agência de relações públicas, live marketing e eventos, com mais de 15 anos de experiência no setor. A empresária havia completado 40 anos no fim de maio. Casada, Natália deixa uma filha de 3 anos.

Nas redes sociais, familiares, amigos e seguidores lamentaram a morte da empresária. “Sem acreditar! Que Jesus te receba com alegria”, escreveu uma usuária. “Que Deus conforte essa família! E receba essa alma iluminada com muito amor”, postou outra internauta.

