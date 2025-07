Tragédia em resort de luxo: família morre após relatar cheiro forte na Colômbia

Uma família foi a um resort em San Andrés, na Colômbia, para poder aproveitar os dias juntos, mas acabou morta na última sexta-feira (11/7). Eles relataram um cheiro estranho no local e, pouco depois, foram encontrados sem vida. Segundo a polícia local, eles teriam sido intoxicados.

Tito Nelson Martínez e Viviana Andrea Canro Zuluaga estavam com o filho, Kevin Martínez, de 4 anos. A motivação para se hospedarem no local foi comemorar o aniversário da avó e o Dia dos Pais. Quem encontrou os corpos foi Orlando, o pai de Viviana, que também estava hospedado no resort. A mãe foi encontrada caída no chão, e Tito e o menino, inconscientes na cama.

Orlando disse que bateu várias vezes na cama para levar café aos familiares, mas não teve resposta. Depois de conseguir ajuda de uma funcionária do hotel para abrir a porta, foi que entrou e se deparou com a cena aterrorizante. “Vejo essa cena macabra. Acho que nunca vou esquecer. Foi terrível ver minha filha, meu genro e meu neto deitados, como se estivessem dormindo”, lamentou em entrevista à Citytv.

Desde o primeiro dia, Viviana pedia para trocar de quarto por causa do “cheiro forte”. “Conversamos com a gerência, mas disseram que não havia cheiro algum. No dia seguinte, ela continuou insistindo… Até que aconteceu o que aconteceu”, declarou Orlando, em conversa com a rádio La FM.

A polícia de San Andrés não encontrou sinais de violência no quarto. As autoridades trabalham com a hipótese de intoxicação por gás ou outra substância presente no cômodo e esperam por exames patológicos e toxicológicos do Instituto de Medicina Legal para confirmar a causa da morte.

O casal estava junto desde 2019, e a esposa havia planejado a viagem como uma surpresa para o marido, segundo relataram os parentes. Mais pessoas da família estavam hospedadas em um segundo quarto. Eles contaram que o pedido de mudança de quarto foi ignorado pela administração do estabelecimento. A família foi ao resort para relaxar e realizar o sonho de uma viagem em família, mas essa tragédia os acometeu.