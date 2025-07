Tragédia na BR-317: jovem morre após carro capotar com bebê e amigos na volta de confraternização

Um acidente com vítima fatal foi registrado na noite de domingo (20), no km 98 da BR-317, na região conhecida como Estrada de Boca do Acre, entre os estados do Acre e Amazonas. A vítima foi identificada como Adriele Santos da Silva, condutora de um Fiat Palio azul.

De acordo com informações de sobreviventes, Adriele estava acompanhada de um casal e uma criança de 9 meses. O grupo retornava de uma confraternização em uma chácara com amigos e familiares quando o pneu do veículo teria estourado, provocando a perda de controle da direção. O carro saiu da pista, subiu em um barranco e capotou diversas vezes.

A condutora foi arremessada para fora do automóvel. Testemunhas relataram a suspeita de que o veículo possa ter passado por cima da vítima após a ejeção. Adriele morreu no local. O casal e a criança tiveram ferimentos leves e não precisaram ser encaminhados para unidades de saúde.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou três equipes para o atendimento. A primeira ambulância a chegar foi a de Senador Guiomard, que atestou o estado estável dos sobreviventes. A equipe da Unidade de Suporte Avançado nº 01 constatou o óbito da condutora. Uma terceira ambulância, de suporte básico, foi dispensada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o isolamento da área e a sinalização da via para os trabalhos da perícia. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a realização dos exames periciais no local.