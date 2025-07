Tragédia na China! Temporais deixam mortos e desaparecidos em Shandong

Tempestades na província de Shandong, na China, resultaram nas mortes de pelo menos duas pessoas e deixaram 10 desaparecidas, após uma quantidade de chuva equivalente à esperada em meio ano cair em apenas cinco horas, nesta terça-feira (22 de julho). Autoridades chinesas realizam esforços para localizar e resgatar os desaparecidos.

De acordo com a mídia local, o distrito de Laiwu foi atingido por chuvas intensas, com a precipitação máxima chegando a 364 milímetros.

As aldeias montanhosas de Shiwuzi e Zhujiayu, em Jinan, sofreram inundações repentinas que danificaram 19 casas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram como ficaram as aldeias.

Os esforços de resgate estão sendo mobilizados nessas regiões.

A região sul também foi inundada por fortes chuvas após a passagem do tufão Wipha, que atingiu Hong Kong no último domingo (20 de julho). Um lote de suprimentos de emergência foi enviado pelas autoridades centrais para Guangdong e Hainan.

O tufão interrompeu viagens e levou ao cancelamento de aulas em escolas de Hong Kong, que emitiu o alerta máximo para ciclones tropicais. O observatório local declarou o sinal de furacão T10, o nível mais alto de alerta.

Two people have died and 10 people are missing following a flash flood in east China’s #Shandong Province early on Tuesday, local authorities said. pic.twitter.com/Z36ttFM5ys

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 22, 2025