Tragédia na Índia: ponte desaba e mata ao menos 10 pessoas

Uma ponte na Índia desabou por volta das 7h30 desta quarta-feira (9 de julho), horário local, sobre um rio no estado de Gujarat, no oeste do país. O colapso da estrutura derrubou quatro veículos, incluindo dois caminhões. Segundo autoridades locais, até o momento, 10 pessoas morreram e nove ficaram feridas.

Rushikesh Patel, ministro da Saúde da Índia, confirmou que o acidente ocorreu no distrito de Vadodara, uma região que tem enfrentado chuvas intensas nos últimos dias. A ponte Gambhira, construída em 1985, desabou no trecho Padra-Mujpur, uma importante ligação rodoviária da área.

Repercussão e compensação às vítimas

Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, expressou “profunda tristeza” pelo ocorrido e ofereceu condolências às famílias das vítimas. Para ajudar os familiares, o governo estadual anunciou o pagamento de uma indenização no valor de 400 mil rúpias (equivalente a R$ 25.645) para os familiares de cada vítima fatal, além de assistência financeira aos feridos.

Em 2022, um desastre semelhante causou 132 mortes quando uma ponte centenária colapsou sobre um rio, também em Gujarat. Aquela estrutura de 230 metros, da época colonial britânica, havia sido reaberta dias antes do acidente, após passar por reformas.

Veja o vídeo:

Comparativo com caso no Brasil

No Brasil, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, construída em 1960, desabou entre os estados do Maranhão e do Tocantins em dezembro passado. Dois caminhões atravessavam a ponte no momento do desabamento; um transportava ácido sulfúrico e o outro, defensivo agrícola. Havia também outros veículos menores no local.

A ponte conectava os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cruzando o rio Tocantins, e fazia parte da BR-226, um dos trechos da Belém-Brasília. No total, 14 corpos foram encontrados, e três pessoas seguem desaparecidas.