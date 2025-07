Tragédia na Rússia! Nenhuma sobrevivência em queda de avião, diz agência

A aeronave An-24 que caiu na região de Amur, na Rússia, nesta quinta-feira (24/7), pegou fogo durante a descida e nenhum sobrevivente foi avistado no decorrer da inspeção aérea no local, informou o centro regional de defesa civil e segurança contra incêndio à agência de notícias russa TASS.

“De acordo com o diretor do Aeroporto de Tynda, a tripulação de um helicóptero Mi-8 que sobrevoava a área não relatou sinais de sobreviventes”, diz o comunicado.

O avião transportava 49 pessoas, segundo o governador regional Vasily Orlov. Ele disse que havia 43 passageiros, incluindo cinco crianças, e seis tripulantes a bordo. “Todas as forças e os meios necessários foram mobilizados para procurar o avião”, escreveu o governador no Telegram.

Segundo a agência de notícias russa Interfax, os serviços de emergência registraram que “o avião An-24 voava na rota Khabarovsk-Blagoveshchensk-Tynda. Não passou pelos controles de segurança perto do seu destino final. Não houve contato com ele”.

Sad News: A Russian domestic passenger plan operated by Angara Airline has been crashed. The plane was carrying 50 passengers, and no survivors were found so far.#Russia #planecrash #RussiaPlaneCrash pic.twitter.com/3bK0xwvUBx

— Fourth Umpire (@UmpireFourth) July 24, 2025