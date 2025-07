Tragédia nos EUA: enchente arrasta casa no Novo México e mata ao menos 3

As intensas chuvas que têm castigado a região sul dos Estados Unidos causaram mais uma tragédia. As enchentes, que já resultaram em mais de 100 mortes no Texas desde a última sexta-feira (4 de julho), agora atingem o estado vizinho, Novo México, deixando ao menos três pessoas mortas e um rastro de destruição até esta quarta-feira (9 de julho).

Segundo autoridades locais, duas das vítimas são crianças, de quatro e sete anos, e a terceira é um homem. Todos foram arrastados pela força da correnteza. O site da vila de Ruidoso anunciou, nesta terça-feira (8 de julho), que as operações de resgate continuam em andamento.

Imagens chocantes que circulam nas redes sociais mostram uma casa inteira sendo arrastada e levada pela correnteza do Rio Ruidoso. Danielle Silva, porta-voz do Departamento de Segurança Interna e Gestão de Emergências do Novo México, informou que ainda não se sabe se havia alguém dentro da residência.

Veja as imagens:

Nível do rio atinge recorde e resgates se intensificam

Danielle Silva destacou que o nível do Rio Ruidoso subiu rapidamente, atingindo um recorde de 6,2 metros no auge da enchente. À medida que as águas começaram a baixar no final do dia, as autoridades iniciaram buscas por sobreviventes entre os destroços.

De acordo com o governo, equipes de emergência e a Guarda Nacional realizaram pelo menos 85 resgates em águas rápidas em Ruidoso e nas áreas adjacentes. Muitos desses resgates envolveram pessoas presas em carros e casas devido ao alto nível da água.

A situação foi agravada por incêndios florestais anteriores e pela erosão da vegetação local, o que contribuiu para a intensidade das inundações.

A região de Ruidoso é uma estação de esqui localizada na cordilheira Sierra Blanca, no centro-sul do Novo México, e fica a aproximadamente 185 km ao sul de Albuquerque, a maior cidade do estado.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.