Trama macabra: Homem exige R$ 60 mil para não matar ex-patrão em bilhete

Um homem foi flagrado por câmeras de monitoramento no momento em que deixava um bilhete ameaçador no portão da empresa de seu ex-patrão, em Limoeiro do Norte (CE). O recado exigia uma transferência de R$ 60 mil via Pix, para que ele não assassinasse o empresário.

O homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quarta-feira (9 de julho), por extorsão, durante abordagem no km 303 da BR-116, no município de Jaguaribe (CE). À polícia, ele alegou que estava sob ameaça de criminosos e foi coagido a deixar o recado.

Toda a ação do homem foi flagrada pelas câmeras de monitoramento anexadas na parte externa da empresa. Apesar da imagem estar censurada, é possível ver o momento em que ele chega em uma carreta, se aproxima do portão da empresa e, aparentemente, anexa alguma coisa ao pilar de concreto.

A prisão e a versão do suspeito

Após verificar o conteúdo da mensagem, o empresário registrou um boletim de ocorrência. A ocorrência foi repassada à PRF, que iniciou buscas pela carreta que o homem dirigia.

Ele foi localizado a partir da análise das imagens captadas por câmeras de segurança na empresa da vítima.

Além de dizer que foi obrigado a deixar o bilhete, o suspeito afirmou aos agentes que já havia trabalhado para a vítima e que, por não possuir chave Pix, indicou os dados de um amigo para determinar a conta na qual deveria ser depositada a quantia exigida.

Diante da confirmação, foi dada voz de prisão e o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe, para a adoção das demais providências pertinentes.

