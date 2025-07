Transfobia: chamada de João, Erika Hilton processa Eduardo Bolsonaro

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) entrou com uma ação judicial na 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo contra o deputado licendiado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por praticar transfobia nas redes sociais.

A ação de indenização por dano moral pede R$ 20 mil de Eduardo Bolsonaro, a exclusão da publicação ofensiva e a proibição de novas manifestações semelhantes.

O caso começou quando a deputada, no dia 10 de julho, usou sua conta no X para anunciar que pediu a Justiça o bloqueio de bens e perfis de Eduardo Bolsonaro, referindo-se a ele como responsável por levar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a impor uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras.

“Estou pedindo à Justiça o bloqueio bens, doações, contas bancárias e perfis em redes sociais de Eduardo Bolsonaro, assim como sua condenação pelo crime de lesa-pátria. Eduardo Bolsonaro foi responsável por articular os ataques e as tarifas aplicadas por Trump contra o Brasil. E agora ele está organizando, nas redes sociais, um movimento para agradecer Trump e incentivar novos ataques contra o nosso país”, escreveu a parlamentar.

Após três dias, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu, chamando Erika pelo nome morte “João” em uma publicação. A postagem, que ainda está ativa, foi anexada ao processo, junto com outros registros nos quais Eduardo também utiliza pronomes masculinos para se referir à parlamentar.