Transformação de Eduardo Costa causa alvoroço na web após show

Eduardo Costa se apresentou na última quarta-feira (2 de julho) em Matupá, no norte do Mato Grosso, durante a abertura da Expomatupá 2025, evento tradicional que celebra os 37 anos de emancipação política da cidade. O show, aguardado por fãs da região, marcou o início da programação da feira agropecuária, considerada um dos maiores símbolos do desenvolvimento e da cultura local. No entanto, o que mais repercutiu nas redes sociais não foi a performance musical, mas sim a aparência do cantor ao subir no palco.

Um vídeo compartilhado na internet mostra a entrada de Eduardo no show, mas o rosto do artista chamou a atenção dos internautas. A reação foi imediata nas redes, com fãs fazendo comentários bem-humorados sobre a semelhança do cantor com Xuxa Meneghel. “Meu Deus, ele tá a cara da Xuxa. O que aconteceu com ele?”, questionou uma seguidora. Outro brincou: “Põe pra fora a Xuxa que tem dentro de você, Eduardo”. Diante da repercussão, alguns usuários sugeriram que a aparência diferente poderia ter sido causada por um filtro usado durante a gravação.

Procedimentos estéticos e foco na música

A curiosidade sobre a mudança visual de Eduardo Costa se intensificou, especialmente após ele ter falado publicamente, em maio, sobre um procedimento estético que realizou para tratar a queda de cabelo. Na época, ele explicou que o uso excessivo de anabolizantes no passado, somado ao estresse da pandemia, contribuiu para o afinamento dos fios. “Meu cabelo estava muito ralo. Os três primeiros dias depois do transplante são bem difíceis, para dormir é muito ruim”, relatou. Ele ainda comentou sobre o impacto da mudança: “Eu sabia que ia assustar as pessoas quando subisse no palco careca. Até eu demorei pra me acostumar”.

Apesar da repercussão, Eduardo Costa reforçou que seu foco continua sendo a música, e não a imagem. “Não estou ali para vender imagem. Estou ali para fazer música”, declarou, reforçando seu compromisso com os fãs.

