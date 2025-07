Transformação radical: ex-BBB Íris Stefanelli exibe novo rosto após cirurgia plástica

Íris Stefanelli surpreendeu os seguidores ao revelar, nessa segunda-feira (14 de julho), os efeitos do lifting facial endoscópico que fez há quase um mês. A ex-BBB decidiu passar pelo procedimento para rejuvenescer a aparência e, agora, comemorou os resultados. Em publicações nas redes sociais, a influenciadora contou estar satisfeita com a transformação e disse que sua confiança tem crescido dia após dia.

Ela compartilhou diversas fotos em que aparece com o rosto atualizado sob diferentes ângulos e comentou sobre a mudança. “Mesmo com pouca maquiagem, tratei apenas a luz da foto. Hoje, com 28 dias de cirurgia, já sinto como o rosto está natural, como queixo, contorno e olhos melhoram, logo mostrarei detalhado o que fiz e onde foram os cortes”, escreveu.

Íris também revelou que quase desistiu da cirurgia por insegurança, mas acabou encontrando coragem para seguir adiante. “Já respondi muitas mulheres e mando fotos no particular tirando as dúvidas, gente cheguei a desmarcar com medo, fiquei adiando, mas ainda bem que criei coragem e fui, porque a vida é agora”, disse.

Encerrando o desabafo, ela celebrou o processo de recuperação e ressaltou que fez uma escolha acertada. “Cada dia me sinto mais segura e a certeza que fiz o certo, para mim e para meu trabalho, foi um dos maiores investimentos que já fiz na vida, e no lugar certo. O meu maior medo era cicatriz, e hoje já não é mais, está ficando cada dia mais discreta e nem se vê”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.