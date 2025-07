Trânsito na BR-020 será alterado a partir desta terça (29/7). Entenda

O trânsito da BR-020 sofrerá alterações nesta terça-feira (29/7), a partir das 9h. A intervenção será feita para as obras de implantação da terceira faixa na rodovia.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a nova faixa terá extensão de 50 km. A previsão é que a intervenção dure 60 dias.

A ação temporária acontecerá no trecho entre o Viaduto do Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci (km 9,44) e a passarela localizada no km 10,14, com a criação de uma faixa reversa no sentido Sobradinho–Planaltina.

O tráfego será mantido com duas faixas operando em cada sentido da rodovia.