Tratando câncer nos EUA, Preta Gil recebe visita de Regina Casé

Nos Estados Unidos para seguir o tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil recebeu neste sábado (12/7) a visita da amiga Regina Casé. A atriz foi até o hospital onde a cantora está internada e posou ao lado dela em uma imagem compartilhada nos Stories do Instagram.

“Te amo @reginacase. Toda vez que você vem me visitar, me sinto reenergizada”, escreveu Preta na legenda da publicação, que mostra as duas em um momento de carinho no quarto do hospital.

Preta Gi agradeceu visita de Regina Casé.

Tratamento

Preta viajou aos Estados Unidos em maio deste ano, buscando novas possibilidades de cuidado. Diagnosticada em 2023, ela explicou que os tratamentos realizados no Brasil haviam chegado ao limite.

“No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse em abril, durante participação no Domingão com Huck.

Ganhou prêmio

Mesmo longe do país, a artista fez questão de agradecer publicamente por um reconhecimento recente: ela foi homenageada com o Prêmio Faz Diferença, na categoria “Ela”, concedido pelo jornal O Globo. A cerimônia aconteceu na última terça-feira (8/7), no Brasil, e celebrou nomes que se destacaram ao longo do ano.

“Essa semana tive a honra de ser homenageada e receber o Prêmio Faz Diferença, na categoria ‘Ela’. Prêmio esse que celebra os 100 anos do @jornaloglobo e homenageia personalidades que se destacaram em 2024. Ter esse reconhecimento tem um significado muito especial pra mim. Com tudo que tenho vivido, poder usar minha voz para levar informação e encorajar outras pessoas sobre o tratamento do câncer se tornou um propósito de vida. Eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas”, declarou a cantora nas redes sociais.

Entenda o quadro de saúde de Preta Gil