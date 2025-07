Treinadora das celebridades, Carol Vaz, revela ter sido “humilhada” após demissão

Carol Vaz, personal trainer renomada por treinar celebridades como Mel Maia e Jojo Todynho, revelou nesta quarta-feira (9 de julho) que foi demitida da academia onde trabalhava há mais de 20 anos. A profissional afirmou que se sentiu desrespeitada e humilhada com a decisão.

O sentimento de humilhação e a promessa de explicações

A personal desabafou nas redes sociais sobre seu desligamento, expressando a tristeza de deixar o local onde construiu grande parte de sua carreira. “Hoje não tem bom dia na DNA, não tem café na academia que eu passei mais de 20 anos, não tem abraço e nem convívio com o pessoal que eu vivi ali por mais de 10 anos. Eu vi crescer muitas ali”, escreveu ela no Instagram.

Carol Vaz adiantou aos seguidores que em breve revelará os motivos da demissão. “Eu vou marcar um dia para explicar exatamente o que aconteceu. Mas hoje eu me sinto humilhada, desrespeitada como mulher, maltratada como profissional e [depois] vou contar tudo o que aconteceu”, disse.

Otimismo apesar do abalo

Apesar do forte abalo emocional, Carol Vaz demonstrou força diante da situação. “Segue o baile, vou viver e treinar agora. Se tudo der certo, se Deus quiser, vão acontecer coisas incríveis e com fortes emoções”, afirmou na publicação.

Carol Vaz é uma referência no mundo fitness, tendo treinado diversas celebridades como Viviane Araújo, Marvvila, Agatha Sá e Manuela Conter. No Instagram, a personal acumula mais de 7 milhões de seguidores, onde compartilha vídeos dos treinos que realiza com seus clientes.

