Três frutas com baixo teor de açúcar ideais para quem tem diabetes

Pessoas com diabetes precisam ter certa atenção ao consumo de frutas, já que muitas delas, apesar de naturais, contêm concentrações consideráveis de frutose, o açúcar das frutas. No entanto, isso não significa que esses alimentos devam ser evitados. Algumas opções possuem baixo índice glicêmico, são ricas em fibras e liberam o açúcar no sangue de forma mais lenta — ajudando no controle da glicemia.

A seguir, veja três frutas recomendadas por sua baixa carga glicêmica e alta densidade nutricional:

Morangos

Com poucas calorias e baixo teor de açúcar, os morangos são ricos em vitamina C, antioxidantes e fibras. Uma xícara (cerca de 150 g) tem menos de 8 g de carboidratos, o que os torna ideais para lanches leves e sobremesas. Além disso, ajudam a combater inflamações, comuns em quadros de resistência à insulina.

Kiwi

Apesar do sabor doce, o kiwi tem baixo índice glicêmico e fornece uma boa dose de fibras, vitamina C e potássio. A fruta ajuda na sensibilidade à insulina e na digestão, e por conter enzimas naturais, pode até contribuir para o controle da glicose pós-refeição.

Rico em nutrientes essenciais para o corpo

Abacate

Uma fruta quase isenta de açúcar e riquíssima em gorduras boas, fibras e antioxidantes. Ele ajuda a estabilizar os níveis de glicose no sangue e aumenta a saciedade, sendo especialmente útil em dietas de controle glicêmico.

Essas frutas, quando consumidas com moderação e dentro de uma alimentação equilibrada, podem fazer parte do cardápio de pessoas com diabetes sem prejudicar o controle da condição. Ainda assim, é interessante contar com o acompanhamento de um nutricionista ou endocrinologista para ajustar porções e combinações alimentares de forma.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida