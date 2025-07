Tribe Beat anuncia DJ Bhaskar como atração principal; ingressos já estão disponíveis

A Tribe Beat, maior festa de música eletrônica de Rio Branco, está de volta com mais uma edição que promete reunir os amantes das pistas e das batidas intensas. O evento, que já se consolidou como referência no cenário noturno acreano, abriu oficialmente a venda de ingressos neste sábado (5).

Os interessados podem escolher entre dois setores: Ala VIP, com ingressos a R$70 (individual) e R$120 (combo para duas pessoas), e o Front Stage, espaço mais próximo do palco, com valores de R$120 (individual) e R$200 (combo).

As vendas presenciais estão sendo realizadas nos seguintes pontos: Mary Bijoux, Casa da Sobra, Via Verde Shopping, Pão de Queijo Matriz e Espaço Galvez. Também é possível garantir o ingresso de forma online, por meio da plataforma Bilheteria Digital.

No line-up principal estão os DJs Bhaskar, Cat Dealers e Jord, que comandarão a festa durante toda a noite.