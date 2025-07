Tribuna Popular na Câmara de Rio Branco destaca projeto social ‘Brincar Capoeira’

Nesta quinta-feira, 10, a Câmara Municipal de Rio Branco sediou uma Tribuna Popular que recebeu representantes do projeto social “Brincar Capoeira”, destinado a levar cultura e esporte às comunidades da Baixada da Sobral. A proposta para a realização da Tribuna foi apresentada pelo vereador Felipe Tchê (PP).

O responsável pelo projeto, Denis Cordeiro do Nascimento, conhecido na capoeira como Mestre Vespa, explicou que a iniciativa existe desde 2015 e atualmente está sediada na Associação de Moradores do bairro Bahia Velha. Anteriormente, o projeto contava com uma parceria na Escola Maria Raimunda Balbino, que foi descontinuada pela direção da instituição.

“É importante mencionar, como destaquei na plenária, que a diretora retirou a capoeira da escola por falta de compreensão sobre o nosso trabalho. Estivemos lá por seis anos, atendendo cerca de 100 crianças diretamente. Agora, na Associação, estamos atendendo entre 70 a 80 crianças que já faziam parte do projeto, garantindo que não fiquem sem essa prática esportiva”, enfatizou Mestre Vespa.

Para participar do projeto, as crianças devem atender a alguns requisitos básicos, como bom comportamento, frequência nas aulas e boas notas escolares. Mestre Vespa ressaltou que apresentar o projeto na Tribuna é uma oportunidade valiosa para aumentar a visibilidade das ações desenvolvidas.

O projeto é aberto para crianças a partir dos 4 anos, sem limite de idade para adultos. De acordo com Mestre Vespa, as crianças mais novas participam de atividades lúdicas, enquanto os mais velhos recebem treinamento mais avançado.

Natália Cristina, conhecida como Mística na capoeira, é aluna do projeto há dois anos. Suas três filhas, apelidadas de Cinderela (12 anos), Beija-flor (8 anos) e Formiguinha (3 anos), se juntaram ao projeto um ano antes dela. Para Mística, a participação na Tribuna é fundamental para potencializar o trabalho realizado.

“É muito importante, pois visa o esporte e a capoeira. O mais relevante é que possamos conseguir apoio para dar continuidade ao trabalho, abrangendo mais crianças e adultos que queiram praticar o esporte”, afirmou.

O vereador Felipe Tchê (PP) ressaltou que o objetivo de trazer o projeto à Tribuna foi mostrar a relevância do “Brincar Capoeira”, especialmente por promover esporte, cultura e oportunidades para as comunidades da Baixada da Sobral.

“O nosso principal objetivo ao trazê-lo aqui é enaltecer e parabenizar você, Mestre Vespa, por esse trabalho tão significativo no Bahia Nova. Quantos jovens e crianças você já não afastou da marginalidade? Esse é o nosso intuito: apresentar a todos os vereadores esse projeto grandioso e convidá-los a acompanhar uma roda de capoeira do Mestre Vespa”, concluiu o vereador.