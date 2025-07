Tribunal de Justiça do Acre abre inscrições para 1ª eleição de Juiz de Paz

O período de inscrições para candidatas e candidatos participarem da primeira eleição para o cargo de Juiz de Paz começa nesta quarta-feira (23 de julho). A inscrição será exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no site do Tribunal de Justiça do Acre.

No ato da inscrição, será necessário escolher o nome a ser exibido na urna, com até 30 caracteres, incluindo espaços; e o número de 3 (três) dígitos, compreendido entre 700 e 999, vedada a escolha de números já utilizados por outra candidata ou candidato da mesma comarca. O prazo se encerra dia 12 de agosto.

De acordo com o certame, a divulgação preliminar das candidaturas deferidas ocorrerá até o dia 19 de agosto e as eleições, no dia 30 de novembro. A íntegra do edital está disponível na edição n.° 7.816 do Diário da Justiça (págs. 41 e 42).

Inscreva-se: clique aqui.

Requisitos para candidatura

Poderá candidatar-se ao cargo de Juiz de Paz a cidadã e cidadão que preencherem, todos os seguintes requisitos:

I – Ser brasileiro nato ou naturalizado; II – Estar em pleno gozo dos direitos políticos; III – Possuir residência comprovada na comarca para a qual se inscreve; IV – Ter concluído curso superior reconhecido pelo MEC; V – Ter no mínimo 21 anos de idade; VI – Não possuir antecedentes criminais ou cíveis impeditivos à atuação pública.

Saiba o que faz um juiz de paz

