Troca de alimentos por ingressos da Expoacre forma fila gigante no Via Verde Shopping

Os fãs dos artistas que subirão ao palco da Expoacre 2025, em Rio Branco, devem realizar a troca de alimentos perecíveis por ingressos em pontos como o localizado no Via Verde Shopping. Neste sábado (19), no início da noite, uma fila gigantesca vem de formando a procura do passaporte para o evento.

Os interessados que desejam garantir sua entrada ainda hoje, tem até às 22h. O local funciona em frente à loja C&A ou próximo à loja Romanel, e funciona mediante algumas regras.

Cada ingresso, que são limitados, é disponibilizado mediante a doação de 2 quilos de alimentos, exceto sal ou açúcar. A apresentação de um documento oficial com foto é obrigatória na ocasião, nos horários de atendimento das 10h às 22h, de segunda a sexta-feira e aos domingos, das 11h às 21h.

A Expoacre 2025 será realizada de 26 de julho a 3 de agosto, na capital acreana. A organização pede que os interessados realizem a troca o mais rápido possível. Além da diversão, a maior feira agropecuária e de negócios do Acre busca com a iniciativa garantir os itens para famílias em situação de vulnerabilidade social no estado.