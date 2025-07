Tropeços, gol de Neymar e mais: confira os lances das últimas partidas do Brasileirão

Gols, tropeços, defesa salvadora no último lance e muita emoção: esses foram os principais ingredientes dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Foram cinco partidas nesta quarta-feira (16/7), com direito a oito gols e apenas um 0 a 0.

As partidas

Palmeiras 1 x 1 Mirassol

O primeiro duelo do dia foi entre Palmeiras e Mirassol, no Allianz Parque. Apesar da expectativa da torcida para a reestreia do time no Brasileirão após a volta da Copa do Mundo de Clubes, o resultado foi frustrante: 1 a 1. De canhota, Facundo Torres abriu o placar, já na segunda etapa e fez a festa das arquibancadas. No entanto, Chico da Costa empatou a partida e garantiu um ponto para os visitantes.

O Verdão, que enfrenta o Atlético-MG fora de casa na próxima rodada, se manteve na 5º posição com 23 pontos, mas perdeu a chance se aproximar do Flamengo, que lidera com 26 e uma partida a mais. A equipe do interior paulista, próxima adversária do Santos, também se manteve estacionada, mas está em 11º com 18 pontos conquistados.

Ceará 0 x 1 Corinthians

No confronto entre dois clubes que estão no meio da tabela, venceu o Corinthians, que foi até o Castelão para encarar o Ceará e voltou com a vitória. O Timão, que busca espantar a crise que ronda os bastidores do clube, saiu na frente com Talles Magno. O ex-jogador do Vasco aproveitou a bola sobrada na pequena área e só precisou empurrar para o fundo das redes.

Com a vitória, os comandos de Dorival Jr. subiram para a nona posição, com 19 pontos. No sábado (19/7), tem clássico contra o São Paulo no Morumbis. O Vozão, décimo colocado no Brasileiro e com um ponto a menos, vai até o Beira-Rio para enfrentar o Inter, no dia seguinte.

Santos 1 x 0 Flamengo

Às 20h, Santos e Flamengo entraram em campo para um jogo cheio de reencontros. Danilo, zagueiro rubro-negro e cria santista, e Neymar Jr. com seus amigos do lado adversário. No apito final, quem saiu feliz da vida foi o camisa 10 da Vila Belmiro, que marcou o único gol da partida aos 38 minutos do 2º tempo.

Os três pontos afastaram o Alvinegro Praiano, agora em 13º com 14 anos, da zona de rebaixamento. O próximo adversário será o Mirassol, no interior do estado. Já o líder do campeonato, que tem 27, tem o Fluminense pela frente, no Maracanã.

RB Bragantino 2 x 2 São Paulo

De olho no empate do clube carioca, o RB Bragantino recebeu o São Paulo visando o topo da tabela — e bastava uma simples vitória para assumir a liderança. Entretanto, as coisas não saíram como o planejado para o clube de Bragança Paulista: aos 9 minutos, os visitantes estufaram as redes com André Silva. Rodríguez e Hurtado viraram o placar para o terceiro colocado, mas o centroavante do Tricolor voltou a marcar e empatou o jogo.

O tropeço manteve o Braga, que encara o Vitória no final de semana, na terceira colocação, com 27 pontos, assim como as duas equipes a frente. Já o São Paulo, em 16º com 13 pontos, está na beira do Z4 e irá disputar um Majestoso, clássico contra o Corinthians.

Botafogo 0 x 0 Vitória

Quem também estava atento à derrota do Flamengo era o Botafogo, que começou a rodada seis pontos atrás do rival local e poderia reduzir a distância pela metade. Para isso, precisaria vencer o Vitória na estreia de David Ancellotti no Estádio Nilton Santos. O Glorioso até construiu para sair com os três pontos, mas foi foi impedido pela atuação do goleiro Lucas Arcanjo e pela trave adversária.

A equipe comandada pelo técnico italiano se manteve em 6º, com 22 pontos, e enfrenta o Sport na Ilha do Retiro. O Vitória, com dez pontos a menos, abre a zona da degola, e recebe o Bragantino no Barradão.