Trump condena ataque de atirador em NY: “Lunático enlouquecido”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou, nesta terça-feira (29/7), o ataque de um atirador em um prédio de luxo em Midtown Manhattan, na Park Avenue, em Nova York, que resultou na morte de quatro pessoas. O atirador, identificado como Shane Devon Tamura, cometeu suicídio.

“Confio em nossas agências de segurança para descobrir por que esse lunático enlouquecido cometeu um ato de violência tão insensato”, escreveu Trump na rede Truth Social.

Ex-atleta de futebol americano, o homem foi obrigado a deixar o esporte por causa de uma lesão e aparentemente queria se vingar da liga nacional da modalidade, que tem sede no prédio.

Tiroteio

Um homem abriu fogo em um prédio luxuoso em Midtown Manhattan, na Park Avenue, em Nova York, na noite de terça-feira (28/7). De acordo com a imprensa norte-americana, Shane Devon Tamura, de 27 anos, tinha como alvo a sede da NFL, liga de futebol americano dos EUA, que funciona no local.

O homem de 27 anos era atleta do esporte, mas teve que interromper a carreira em decorrência de uma Encefalopatia Traumática Crônica causada por traumatismo craniano.

Nas redes sociais, ele contou que sua carreira no futebol americano terminou após um ferimento na cabeça, e ele escreveu que a NFL não faz o suficiente por aqueles afetados por esse tipo de problema.

Shane invadiu o prédio de 44 andares armado com um fuzil AR-15 e abriu fogo. Quatro pessoas morreram e o suspeito se matou. Outras pessoas ficaram feridas, mas até o momento um número oficial não foi revelado.

Trump lamentou o ocorrido e afirmou que seu “coração está com as famílias das quatro pessoas mortas, incluindo o policial da polícia de Nova York, que fez o sacrifício supremo”.

“Deus abençoe o Departamento de Polícia de Nova York e Deus abençoe Nova York!”, completou o presidente norte-americano.

O atleta não conseguiu chegar até a sede da NFL. Ele parou no andar errado pelo elevador e acabou parando em uma empresa, onde fez mais uma vítima. No térreo ele já havia atacado um policial e civis.

Shane Devon Tamura, de 27 anos, tinha como alvo a sede da NFL

Fuzil ensanguentado utilizado por Shane

Pessoas sendo socorridas após tiroteio

Shane foi recentemente contratado como segurança de um cassino e, por isso, tinha permissão para porte de arma de fogo, de acordo com fontes policiais.

O fuzil usado por Shane era um AR-15 com calibre .223, equipado com uma luneta preta, um protetor de mão e uma alça de ombro. Em uma foto obtida pelo The Post é possível ver manchas de sangue na arma utilizada por Tamura durante seu ataque mortal.