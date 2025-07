Trump diz que Brics “acabará muito rápido” se ameaçar o dólar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar os países do Brics, nesta sexta-feira (18/7), durante um evento sobre criptomoedas. O republicano reafirmou sua oposição à criação de uma moeda própria pelo grupo de nações emergentes e ameaçou impor uma tarifa de 10% a todos os países que fizerem parte do bloco. Segundo ele, a iniciativa representa uma tentativa de enfraquecer o domínio do dólar nas transações internacionais.

“Quando ouvi falar desse grupo dos Brics, basicamente seis países, fiquei muito, muito chateado. E se eles realmente se formarem de forma significativa, isso acabará muito rápido. Estou comprometido com a preservação da liderança global do dólar. Eles querem dominar o padrão do dólar? Nós vamos responder”, disse.

O Brics atualmente é composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Egito, Arábia Saudita, Etiópia, Indonésia e Irã. Desde o ano passado, o grupo discute a criação de um sistema de pagamentos baseado em moedas locais como forma de reduzir a dependência do dólar, uma proposta defendida pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta não é a primeira vez que Trump reage com ameaças ao avanço do bloco. No início de julho, ele já havia anunciado a intenção de taxar os países do Brics em 10% como forma de retaliação à suposta “política antiamericana” adotada pelo grupo.

Em nova publicação nesta sexta na rede Truth Social, Trump reforçou que “não haverá exceções” à medida. “Qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do BRICS pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a esta política. Obrigado pela atenção!”, escreveu.

Durante seu discurso na Casa Branca, o republicano ainda ironizou a Cúpula do Brics, realizada entre os dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro, dizendo que “quase ninguém apareceu” após suas ameaças. Em resposta às ameaças anteriores de Trump, o presidente Lula afirmou que não acha uma coisa muito responsável e séria que um chefe de Estado do tamanho dos EUA, fique ameaçando o mundo através da internet.

Apesar das declarações incisivas, Trump não detalhou que medidas concretas tomaria caso os países avancem na criação de uma nova moeda comum.