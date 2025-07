Trump é vaiado na final da Copa de Mundo de Clubes; veja vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado durante a apresentação do hino americano na final da Copa de Mundo de Clubes, a qual acompanha no MetLife Stadium, em Nova Jersey, neste domingo (13/7). Transmissão do momento mostra a reprovação do público presente no local quando o chefe de Estado apareceu nos telões da competição.

Enquanto a canção representativa do país era entoada por banda militar, a imagem do governante gerou protestos em forma de vaias ao aparecer nas telas do estádio. Logo, o vídeo foi substituído e voltou ao conjunto que se apresentava. Veja o vídeo: https://x.com/vaidesmaiar/status/1944501987065663578?s=46&t=6YrtE_zyZjtpx5kDZCo2vg O governante americano e a primeira-dama, Melania Trump, assistem à partida entre o Chelsea e o Paris Saint-Germain ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, com quem Trump tem relacionamento próximo. Imagens da agência de notícias France-Presse mostram o republicano em conversas com o responsável pelo mundial e a cantar o hino, com a mão no peito. Devido à presença de Trump, houve forte protocolo de segurança para a entrada no estádio, com a presença de mais policiais, cães farejadores e detectores de metais. O presidente dos EUA e a primeira-dama chegaram ao estádio cerca de 30 minutos antes de a partida que decide o campeão do mundial de clubes começar. O republicano deve retornar na noite deste domingo para Washington. Veja o vídeo: View this post on Instagram A post shared by ContilNet Notícias (@contilnetnoticias)