Trump financia salão de festas da Casa Branca com dinheiro do próprio bolso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta quinta-feira (31/7) um projeto ambicioso: a construção de um novo e imponente salão de baile na Casa Branca. A proposta foi apresentada pela secretária de imprensa, Karoline Leavitt, em uma coletiva oficial, e mais tarde confirmada em um comunicado do governo.

Detalhes da construção e objetivos

Segundo o documento, a construção está prevista para começar em setembro deste ano e terá custo estimado em US$ 200 milhões, o equivalente a mais de R$ 1,1 bilhão na cotação atual. A obra será financiada com recursos do próprio presidente norte-americano, além de contribuições de doadores. O projeto inovador também foi divulgado, exibindo imagens do novo espaço que prometem transformar a dinâmica de eventos no coração do poder americano.

O novo salão de festas ocupará uma área de aproximadamente 8.400 metros quadrados e terá capacidade para receber 650 convidados sentados em jantares formais, mais que o triplo da capacidade atual do Salão Leste da Casa Branca, que acomoda 200 pessoas.

Na justificativa oficial divulgada pela Casa Branca, o governo afirma: “A Casa Branca é um dos edifícios mais belos e históricos do mundo, mas atualmente não pode sediar grandes eventos em homenagem a líderes mundiais e outros países sem ter que instalar uma tenda grande e feia a aproximadamente 90 metros da entrada principal do edifício.”

Com o novo espaço, o presidente pretende eliminar a necessidade de estruturas temporárias para cerimônias oficiais, criando uma alternativa permanente e luxuosa dentro do complexo presidencial. O salão será construído na Ala Leste, uma área fora do prédio principal da Casa Branca, que passará por modificações estruturais para a acomodação do novo edifício.

Com a implementação do projeto, os escritórios da equipe da primeira-dama, Melania Trump, atualmente localizados na Ala Leste, serão transferidos para outro setor do complexo. A medida sinaliza uma mudança significativa no layout tradicional da residência presidencial e reforça o desejo de Trump de deixar uma marca física e simbólica em seu mandato.

