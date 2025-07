Trump pede que “deixem Bolsonaro em paz” e diz que ex-presidente é alvo de “caça às bruxas”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (7) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de “caça às bruxas” no Brasil.

Em post saindo em defesa do ex-mandatário brasileiro, o chefe de estado norte-americano escreveu na rede Truth Social que “único julgamento que deveria estar acontecendo é pelos eleitores do Brasil – é chamado de eleição”. “Deixem Bolsonaro em paz!”, falou.

É a primeira vez que Trump, próximo politicamente de Bolsonaro, se manifestou de forma pública, desde que voltou à Casa Branca, sobre situação atual do ex-presidente brasileiro, réu na ação penal do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura tentativa de golpe de Estadono país após as eleições de 2022. Vale lembrar que o ex-chefe do Executivo segue inelegível até 2030.

A postagem de Trump fala genericamente de perseguição política, sem citar tentativa de golpe, STF ou Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte.

Leia post de Trump, em tradução livre:

“Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tenho visto, junto com o mundo, que eles não fazem outra coisa senão persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, a não ser por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro, e ele era um líder forte que realmente amava seu país – e também um valente negociador no comércio. Ele perdeu a eleição por pouco e, agora, está liderando pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político – algo que conheço muito bem! Isso aconteceu comigo, vezes 10, e agora nosso país é o ‘mais desejado’ no mundo! O grande povo do Brasil não vai tolerar o que está sendo feito ao seu ex-presidente. Estarei acompanhando muito de perto a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelo voto dos eleitores do Brasil – é chamado de eleição. Deixem Bolsonaro em paz!”