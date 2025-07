Trump seria preso se fizesse no Brasil o que fez nos EUA, diz Lula

“Taxação infinita”

Lula também explicou que o Brasil não vai ceder se as tarifas anunciadas por Trump forem colocadas em prática em 1º de agosto. Confirmou que pretende recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as medidas dos EUA, mas disse que se não houver solução, o Brasil usará a Lei de Reciprocidade Econômica para contra-atacar.

Trump, no entanto, já havia dito que qualquer país que retaliasse as taxas dos Estados Unidos teria uma nova elevação nas tarifas. O petista disse não se importar. Afirmou que se houver novo aumento nas taxas, o Brasil fará o mesmo.

“O Brasil não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar. O que nós queremos é que sejam respeitadas as decisões brasileiras. Portanto, se ele ficar brincando de taxação, vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a milhões e milhões por cento de taxa”, disparou.

Veja o vídeo: